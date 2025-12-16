Redacción Cataluña 16 DIC 2025 - 16:11h.

Facundo no acudió al punto de encuentro para devolver a la pequeña de 5 años tras un régimen de visitas establecido judicialmente

Los Mossos d'Esquadra investigan el caso como una presunta sustracción parental: Gina desapareció el 13 de diciembre

Compartir







BarcelonaCuatro días han pasado desde que el padre de Gina no devolvió a la pequeña de cinco años a su madre en el punto de encuentro acordado tras un régimen de visitas establecido judicialmente. Una situación que ha derivado en el desespero de la familia para encontrar a la menor, en paradero desconocido junto a su progenitor desde el 13 de diciembre en El Prat de Llobregat (Barcelona).

"Facundo se la ha llevado. Están en proceso judicial. Tienen un juicio civil y uno penal por maltratos y medidas cautelares. Él solo la puede ver viernes, sábado y domingo, cada 15 días. El sábado mi hermana la llevó y a partir de ahí ya no se supo nada más. Tiene el teléfono apagado, no tiene residencia y está de baja en el trabajo. No hay opción de saber hacia dónde ha ido", relata Gerard, el tío de Gina en una entrevista a Informativos Telecinco.

Según explica el familiar de la menor, que mide 1,05 metros y tiene el pelo rubio y rizado, Facundo no apareció en el punto de recogida, por lo que la madre de la pequeña interpuso una denuncia: "Le dijeron que tenía que esperar 24 horas. Teníamos la esperanza de que el domingo devolviese a la niña, que fuese como una especie de arrebato suyo, pero tampoco apareció. En el colegio tampoco la han visto".

"Ha pasado alguna que otra vez, pero al día siguiente teníamos a la niña"

Los Mossos d'Esquadra están tratando el caso como una presunta sustracción parental y, según han explicado fuentes policiales a Informativos Telecinco, se trata de un incumplimiento de un régimen establecido entre los progenitores y por ahora se desconoce el paradero de Gina y del padre.

PUEDE INTERESARTE Aparece una nota de despedida en el coche del hombre desaparecido en una playa de Muxía: fue a esparcir las cenizas de su esposa

Una situación que ha tenido precedentes similares en el último año relacionados con la devolución de Gina tras el régimen de vistas supervisadas, aunque en ninguno de ellos se llegó al extremo que ahora sufre la madre. "Hubo una vez que el sábado pasó la noche con la niña, pero el domingo sí que la devolvió, por eso teníamos un poco la esperanza de que quizá le ha vuelto a dar ese cabreo", añade Gerard, quien califica a Facundo como una persona "muy impulsiva y violenta".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Ha pasado alguna que otra vez, pero al día siguiente teníamos a la niña", admite sobre una problemática que afirma que "hacía bastante que no pasaba". Ahora, el temor de la familia pasa por el paradero de Gina: "Es argentino con doble nacionalidad italiana. Vendió la casa que tenía. Ya no tiene nada que le ate aquí y tiene vía libre para irse donde quiera".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Facundo "no siente amor" por su hija

Otras de las sospechas de la familia está relacionada con el coche de Facundo: "Creemos que quiere vender el coche porque fue a repararlo a un mecánico que conocemos y nos contó que le comentó que quería venderlo por la zona de Tarragona". Un sufrimiento con el que lidian a diario mientras no cesan en la búsqueda de Gina.

"Tiene una denuncia por incumplimiento de las medidas preventivas, que es devolver a Gina, y tiene el móvil apagado por lo que la rapidez de la información es crucial", admite el tío de la menor, quien considera que Facundo "no siente amor" por su hija y la trata "como una herramienta para hacer daño".

"Dejó en la calle a mi hermana y a mi sobrina cuando ella tenía 3 años"

"Sin ir más lejos, dejó en la calle a mi hermana y a mi sobrina cuando ella tenía 3 años, en invierno en el pueblo de Ripoll mientras llovía, y tiró a la calle todos los objetos personales de mi hermana", apunta Gerard sobre una situación que, desde entonces, ha supuesto que su hermana le tenga "mucho miedo".

"Le daba pánico llevar a su hija. Tiembla cuando ve a este señor, pero ha intentado que la relación sea buena para Gina, que no note que hay ese maltrato. Pero a él no le importa nada", sentencia el tío de la menor, quien espera que encuentren a la pequeña de cinco años lo antes posible.