Ana Obregón mantuvo un romance con Jeffrey Epstein: todos los detalles

Claudia Barraso 16 DIC 2025 - 17:20h.

El periódico 'The New York Times' ha revelado que Ana Obregón mantuvo un romance con Jeffrey Epstein

Los demócratas publican nuevas fotos de Epstein junto a Trump y otras figuras públicas como Clinton o Woody Allen

El caso de ‘Jeffrey Epstein’ va añadiendo más nombres conocidos relacionados con el pedófilo millonario. El último que ha salido a la luz es el de Ana Obregón. La actriz habría mantenido un romance con el que está siendo uno de los mayores investigados por pedofilia.

La información ha sido revelada por ‘The New York Times’, quien ha publicado un artículo llamado ‘Estafas, esquemas y estafas despiadadas: La historia no contada de cómo Jeffrey Epstein se enriqueció’. Este periódico ha desvelado que, en 1982, Epstein y Obregón se conocieron por una persona que les presentó. “Durante su primera cita, pasearon en un Rolls Royce por Manhattan a toda velocidad. Ella quedó fascinada por su encanto y su belleza”. Aunque todo parecía apuntar a que formaron una bonita pareja, hubo algo en él que no convenció en Ana, explican.

“En sus memorias de 2012, después de que Epstein fuera declarado delincuente sexual, le describió como ‘el hombre perfecto del que nunca me enamoré”. Además de descubrir que la actriz española mantuvo unos encuentros románticos con Epstein, el periódico afirma que lo hicieron en un periodo de tiempo en el que él tenía pareja, Eva Andersson, “modelo y ex Miss Suecia”. “Muchos amigos y conocidos suyos afirman que ella fue el amor de su vida”.

Trataba de buscar gente con dinero o contactos

“Sin embargo, esto no fue un impedimento para que persiguiese a otras mujeres, especialmente con dinero o contactos. Durante su aventura con Ana Obregón, la firma de corretaje ‘Drysdale Securities’ se desmoronó, entonces la familia de la actriz y otras familias españolas con dinero contrataron al investigado para que les ayudase a encontrar todo ese dinero que les había desaparecido”. De ahí que le llamasen ‘cazarrecompensas’.

un nuevo lote de imágenes sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein en las que aparece junto al actual presidente estadounidense, Donald Trump, y otras figuras públicas como el expresidente Bill Clinton o el cineasta Woody Allen.

"Estas inquietantes imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. Es hora de acabar con este encubrimiento de la Casa Blanca", señalaron en redes sociales, instando a la Administración Trump a publicar todos los archivos relativos a la trama.