Almeida acusa a Illa de "enredar" al "mandar un mensaje de confusión a los ciudadanos" de Madrid

"No hay que enredar, porque al margen de que el Gobierno de la Nación entienda que no son las medidas adecuadas, no es la mejor imagen para los ciudadanos que cuando la Comunidad de Madrid transmite esas medidas como autoridad sanitaria, se haga una rueda de prensa simultánea", ha afeado el regidor durante su visita a la base de SAMUR-Protección Civil en Casa de Campo.