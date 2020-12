Amigdalitis: causas, síntomas y tratamiento

En cuanto al tratamiento contra la amigdalitis , la cirugía para la extracción de las amígdalas debe utilizarse como último recurso, solo cuando la amigdalitis bacteriana se produzca con frecuencia, así como cuando el paciente no responda a otros tratamientos o provoque complicaciones graves. En cuanto a lo que el propio paciente puede hacer para aliviar sus síntomas , se recomienda beber muchos líquidos para mantener la garganta humedecida, así como descansar, consumir alimentos reconfortantes, hacer gárgaras con agua salada, humedecer el aire y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos como el paracetamol o el ibuprofeno.

En el caso de los niños más pequeños, cuando éstos no sean capaces de identificar sus propios síntomas, algunos signos claros de la presencia de este tipo de dolencia pueden ser babeo debido a dificultad o dolor al tragar, no querer comer y agitación inusual. En caso de duda, lo mejor es acudir a un médico, especialmente si existe dolor de garganta que no desaparece entre 24 y 48 horas, dolor o dificultad al tragar, así como debilidad, fatiga o agitación extremas. En caso de dificultad para respirar, dificultad extrema para tragar o babeo, acude a un médico de urgencia.