Antonio Pampliega: “Si yo superé un secuestro de 299 días, vosotros podéis con esto”

"Si relativizamos, no estamos tan mal en casa"

“Yo no tenía ni internet, ni móvil, ni libros, ni podía hablar con mis seres queridos y detrás de la puerta había una gente que no sabía si me iba a matar o no. Entiendo que, ahora, todo el mundo esté viviendo esto como una pesadilla porque nos saca de nuestra zona de confort pero, si relativizamos, quedarnos en casa un mes no es tanto pedir. El Gobierno no nos está pidiendo que salgamos a combatir al Frente”, ha dicho para Informativos Telecinco desde su residencia, en la que está aislado con su mujer, o “casi mujer”, pues iban a casarse justo antes de que comenzase la cuarentena.