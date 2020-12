Los contagios con covid en niños aumentan del 1 al 12 % en la segunda ola de la pandemia

Los niños no son hipercontagiadores

No obstante y según esta doctora," no se han identificado factores de riesgo que hagan pensar que una covid vaya a evolucionar estos síndromes inflmatorios multisistémicos". Habitualmente los niños se contagian en el ambiente familiar y no en el colegio. "Está claro que los niños no son hipercontagiadores y contagian menos. Es el adulto infectado el que contagia al niño", ha asegurado.