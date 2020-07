Los campamentos de verano renuevan sus medidas para prevenir el coronavirus

El miedo al contagio ha creado otro tipo de campamentos: los hechos en casa

Las actividades se realizan mediante la plataforma Zoom y con la inscripción se ha enviado el kit de material de horticultura y de papelería con todo lo necesario para seguir el programa. Julia, de 7 años, pasaba los veranos en campamentos urbanos pero, ante el temor por el contagio, su madre, María José, optó por este campamento virtual. " Quiere ver a sus abuelos y por eso no puedo llevarla a un campamento con normalidad . Un pequeño error puede ser crucial", cuenta.

" No son cuidadores sino educadores que crean conciencia en los chavales, como si fuera un campamento pero en casa", señala Lucas Bernardo, presidente de la asociación. Flavia se organizó con dos vecinos para que sus cinco hijos pudieran vivir esta opción del campamento en casa. " Tenemos la suerte de que las tres familias tenemos un jardín. Nos turnamos una semana en cada casa y así nuestros hijos pueden disfrutar este verano atípico con otros niños, reduciendo el riesgo de contagio", comenta.

"Lo importante de estos campamentos es la conciliación familiar de los padres"

Es el caso de Fanny, quien llevará este año a sus hijas de 3 y 5 años a estos campamentos. Ella no tiene opción al teletrabajo y su marido está en el paro, así que si se quedara en casa con las niñas no podría hacer una búsqueda activa de empleo. "Ya no es sólo por nosotros, sino también por ellas. Son niñas y tienen que jugar y estar en la calle. Sólo pedimos que esta atípica situación nos deje un respiro para ser un poquito más libres", dice.