La dura carta de Chico Flores, jugador del Fuenlabrada: "Son ya dos confinamientos separado de mis hijos"

"Son ya dos confinamientos separado de mis hijos. Momentos impagables que son oro puro y que no vuelven ni volverán. Momentos como las primeras palabras de mi hijo Gael o los primeros andares de mi hija Chloe. Momentos en los que tristemente no he podido estar a su lado para disfrutarlos por culpa de este maldito virus", continúa.