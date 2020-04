El entrañable mensaje de una hija a Paco, su padre fallecido por coronavirus : "Mi guerrero de camisón abierto"

"Era un hombre bueno y generoso, que daba lo que no tenía, y que sabía dónde residía la verdadera fuerza de la razón, de la que siempre hizo uso con su palabra clara y sencilla". Tres semanas permaneció Paco en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña , pero ahora es eterno, dice la hija en el texto que dedica a su padre.

"Ya no te veré salir entre aplausos de héroes de bata blanca", le dice la periodista Bibiana Rodríguez, en un texto que hace que tiemblen los adentros. No quiso que su progenitor, un cocinero muy querido en Galicia, y desde luego en Miño (A Coruña), su municipio, fuese un número más de una cruel y fría estadística. No, porque esa mirada del color de la lluvia de ella, heredada de él, ha separado acertadamente realidad y fantasía.