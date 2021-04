El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está planteando seriamente suspender, de manera temporal, las patentes de propiedad intelectual de las vacunas contra el covid19 . Así se manifestó ayer, en su comparecencia ante el Congreso para dar cuenta de sus políticas en sus primeros 100 días como Presidente. "La Casa Blanca está considerando opciones para maximizar la producción y el suministro mundial de vacunas al menor coste, incluyendo el respaldo a una propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual, pero no se ha tomado aun ninguna decisión", manifestó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. "Hay muchas formas diferentes de hacerlo. En este momento, esa es una de las formas, pero tenemos que evaluar lo que tenga más sentido", añadió.

Aunque el Presidente no aludió directamente al tema de la suspensión de las patentes durante su discurso sí que hizo toda una declaración de intenciones: " Nos convertiremos en un arsenal de vacunas para otros países, igual que EE.UU. fue el arsenal de la democracia durante la Segunda Guerra Mundial ", afirmó Biden.

¿Qué supondría la eliminación de las patentes?

Los países que piden la eliminación de las patentes de las vacunas afirman que esto permitiría que los países mas pobres, con un acceso a los compuestos muy limitado, podrían producir ellos mismos las dosis y así inmunizar a su población . Aunque algunas voces de organismos internacionales y la propia industria farmacéutica no creen que sea la solución mas adecuada .

El presidente de Farmaindustria, Juan López-Belmonte, defiende que suspender las patentes de las vacunas contra la covid19 "no va a solucionar el problema de producción" de dosis a nivel mundial ni la falta de acceso equitativo. "Que se plantee anular las patentes no va a resolver el problema de la producción. Es un problema distinto donde hay que ser realistas. La producción de vacunas antes de la covid19 no llegaba a 3.500 millones de dosis. Este año prevemos fabricar 12.000 millones de dosis. Estos números son más que suficientes para cubrir ese famoso umbral del 70 por ciento de la población mundial", señalaba López-Belmonte en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum hace unos días.