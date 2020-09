Casariche y Lucena, que superan la tasa de contagios de las zonas restringidas de Madrid, lanzan un SOS a la Junta

El auto-confinamiento ha sido la última de las recomendaciones que el equipo de gobierno de Carrión ha lanzado a los vecinos, junto con la de no llevar a sus hijos al colegio y al instituto. "



La dirección del colegio Lope de Vega de Casariche ha expresado su malestar y enfado por el poco apoyo que, dice, reciben de la Junta de Andalucía, y por el desconocimiento sobre la realidad del coronavirus en el municipio. Rafael Ramírez, el director, lamenta que la administración andaluza no esté contando con los docentes para responder a las necesidades educativas y sociales en esta emergencia sanitaria. Dice que el personal educativo se ha sentido solo desde que estalló la pandemia, y eso impide que se dé una respuesta adecuada a los alumnos: El director del centro explica que si dispusieran de información real ayudarían a las familias y se podría planificar mejor la enseñanza, combinando la presencialidad con la educación on line. El centro, con 42 profesionales entre docentes y personal de administración, no ha recibido ningún refuerzo covid. No obstante, según el director, la ratio se mantiene en los 20 alumnos por clase.