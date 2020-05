Ceuta podría volver a la fase 0 tras detectarse un "repunte inusual y muy importante" de casos

Ha sido el consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero (PP), el que en una rueda de prensa telemática ha manifestado la “gran preocupación” que reina ahora en la ciudad autónoma: "Si no somos responsables nos espera volver para atrás, ya que se han detectado 2 positivos y 80 aislados por culpa de una fiesta de cumpleaños, y ésto no puede ser porque se pueden hacer reuniones de 15, pero no fiestas".