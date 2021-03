El caso de Claudia, la primera niña en España con síndrome de Menke-Hennekam

"En tan solo cuestión de segundos, toda nuestra vida cambió"

Georgina, madre de Claudia, nos relata su experiencia: "Durante el embarazo te vas creando tus propias expectativas, te haces unas ilusiones, y finalmente todo ello cambió en cuestión de segundos. En todo momento, el desarrollo del embarazo iba bien, aunque siempre nos citaban para repetir pruebas, pruebas que finalmente se normalizaban y aparentemente no había nada de qué preocuparse".

Sin embargo, en la semana 38 de gestación, los médicos decidieron provocar el parto, ya que Claudia era un bebé CIR (Crecimiento Intrauterino Retardado) y era el momento de que siguiera creciendo fuera del vientre materno. "En el desarrollo del momento del parto todo fue bien hasta que di a luz: ahí empezamos a entender que algo no iba bien, no sabíamos qué, pero en un principio esperas algo típico, como es que el bebé llorase". Sin embargo, Claudia no lloró. Su aspecto "parecía distinto y su tono corporal comenzaba a ponerse azulado".