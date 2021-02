Primer ensayo clínico combinando vacunas

Combinar vacunas ¿podría ser recomendable?

Hemos preguntado sobre el estudio de la Universidad de Oxford, que probará la eficacia de mezclar las vacunas de Pfizer y AstraZeneca al doctor José Antonio Navarro Alonso, Consultor Honorario en materia de vacunas del Ministerio de Salud y miembro del Comité Editorial de la Asociación Española de Vacunología, quien asegura que no ve claro el objetivo de dicho estudio, ni la necesidad: “Hay que tener un poco de paciencia, porque no vamos a tener problema de falta de vacunas. Tenemos la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca y en pocos días se aprobarán las de Jhonson & Jhonson y la de Sanofi. Y también está la vacuna rusa, que ha probado una gran eficacia, y ya ha dicho la Comisaria de la Unión Europea que, en caso de ser necesaria, se pediría la documentación para aprobar su distribución en Europa. Al final habrá vacunas de sobra”, añade.



No es la primera vez que se realizan estudios de eficacia mezclando vacunas distintas para combatir una enfermedad, pero normalmente no se ha hecho en vacunología clásica. “Sí se están realizando en ensayos clínicos, sobre todo en la lucha contra virus modernos. Se realizaron ensayos con el VIH y también con el Ébola”, nos cuenta José Antonio Navarro. “Nos enfrentamos a nuevos virus y nos enfrentamos a ellos de manera distinta”, añade. El ensayo de Oxford tampoco es el primero que prueba este llamado ‘prime-boost’ heterólogo con las vacunas contra el covid, como nos recuerda Navarro “ya se ha probado con la vacuna rusa de adenovirus Sputnik V, que se administrada en régimen de prime-boost heterólogo y que alcanza una eficacia por encima del 91%”.



La posibilidad de combinar dos vacunas distintas contra la covid19 no le parece "ni descabellado ni imprudente" y podría, incluso, ser favorable para obtener una mejor respuesta inmune, nos dice la científica Isabel Sola, viróloga del Centro Nacional de Biotecnología. Para esta investigadora, "cualquier información disponible, ahora que hay limitaciones en el número de dosis, es positiva para dar respuesta de forma organizada a todas esas preguntas que en los primeros ensayos clínicos de las vacunas no se pudieron contestar".