Colas, sin distancia de seguridad ni mascarilla en el Pirineo por una foto

Este fin de semana los catalanes han tenido un día de fiesta más por la celebración de la Diada . Muchos han aprovechado para pasar el fin de semana fuera. El Pirineo ha sido uno de los lugares de destino y, lamentablemente, ha habido gente que no ha respetado la distancia de seguridad impuesta por el coronavirus .

Aquest pont de 3 dies ha suposat una nova jornada de massificació d'excursionistes a la #PicadEstats , amb una llarga cua per fer-se la foto 📷⛰️ a la creu del cim.. pic.twitter.com/IqbQYanVTr

I en altres indrets del #PNAltPirineu com a Sant Joan de l'Erm una massificació d'autocaravanes.. 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/wLuGcNkHAX

Los excursionistas no solo no han respetado las normas de distancia social que impone la pandemia de covid. Tampoco han respetado las normas habituales en el Alto Pirineo para conservar la flora y la fauna. Hacía, calor y muchos excursionistas no han dudado en darse un baño en los estanques aunque está prohibido desde siempre porque las cremas solares y repelentes de insectos son dañinos para los animales que allí habitan, como las ranas.