Ada Colau afirma que la Generalitat reorientará las medidas sanitarias al reconocer que generaban confusión

"Se ha reconocido que no se hizo de la manera correcta, y están abiertos a revisar y modificar la primera resolución", y ha pedido que se haga cuanto antes, con el objetivo de aclarar la situación para la ciudadanía.

Al preguntársele si cines, teatros y gimnasios podrán abrir la próxima semana, ha respondido que "es el Govern el que debe responder sobre las medidas del Govern", pero ha opinado que no tiene sentido cerrar en el sector cultural ni deportivo si están cumpliendo la normativa y son sitios seguros.

El ocio nocturno

Y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha subrayado que no se puede culpabilizar al ocio: "Las discotecas y los bares musicales no tienen la culpa de los contagios que se están produciendo, pero sí es cierto que el tipo de actividad que se lleva a cabo propicia" que la gente no respete medidas.