El Hospital Isabel Zendal vacuna día y noche: Cómo pedir cita y qué franja de edad puede hacerlo

Los madrileños mayores de 40 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna podrán autocitarse utilizando la aplicación habilitada por la Comunidad de Madrid para elegir el día y la hora a la que deseen asistir, ahora con la posibilidad de seleccionar horas nocturnas.

Requisitos para autocitarse en el hospital Zendal

A tener en cuenta para la autocita

Tiene que ser mayor de 40 años –esta franja de edad fue ampliada el pasado miércoles por el Gobierno regional– y no haber recibido ninguna dosis de la vacuna Covid anteriormente.



Para las personas que no puedan autocitarse por no estar en las bases de datos de la Consejería de Sanidad, podrán llamar al teléfono gratuito habilitado por la Comunidad de Madrid: 900 102 112.