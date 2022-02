El certificado de recuperación. Se obtiene cuando una persona ha estado contagiada y, por tanto, conserva la inmunidad propia de haber superado la enfermedad recientemente. En este caso, para probar que se ha pasado el covid no basta con haberse hecho un test de antígenos (de farmacia o en un cribado) aunque se haya notificado a las autoridades sanitarias. En estos momentos, para conseguir esta modalidad de pasaporte se exige una prueba PCR con resultados positivos. Tendrá una validez de seis meses (en concreto 180 días) a partir de los once días desde el resultado de la PCR. Hay que tener en cuenta que durante esta sexta ola de la pandemia, ante la gran avalancha de contagios que se han producido, Sanidad no hizo test PCR a muchos pacientes con síntomas o sospechosos debido al colapso registrado. De hecho, gran cantidad de personas que han pasado la enfermedad en este último mes y medio se realizaron autotest de antígenos o asistieron a cribados de antígenos, pruebas que no se contemplan como válidas para obtener el pasaporte por haber superado la covid-19. La norma de la Unión Europea es clara y los casos que no se confirmaron con una PCR no podrán obtener el certificado de recuperación.