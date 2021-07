Por ejemplo, no es raro que, al usar una crema del verano anterior, ésta haya dejado de tener una textura homogénea, por mucho que la agitemos. Esto puede deberse a su exposición a altas temperaturas, a que no se haya cerrado correctamente... o, en general, sencillamente, debido al paso el tiempo. Si cambia de aspecto, de color o tiene un olor desagradable, no debemos utilizar la crema solar, tal y como apunta la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV).