El tratamiento de los síntomas no hará desaparecer el resfriado, pero le ayudará a sentirse mejor. La mayoría de estos medicamentos se pueden adquirir sin receta en las farmacias, aunque deberíamos consultar con el farmacéutico y no abusar de ellos.

Tal y como recuerdan desde la web del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), un 80% de las infecciones invernales son de origen vírico, por lo que tomar antibióticos no las curará. Los antibióticos solamente combaten infecciones causadas por bacterias en los seres humanos y los animales ya sea matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Es conveniente recordar que los antibióticos no son analgésicos y no alivian el dolor o la fiebre, por lo que no sirven para nada en casos de resfriados y gripes y si abusamos de ellos pierden su eficacia.