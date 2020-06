Españoles con síntomas de coronavirus en casa: sin test y confiando en el teléfono de atención primaria

Y el de los españoles. Porque el 69 por ciento de los españoles que han tenido que contactar con el médico de cabecera porque sospechaba estar contagiado de coronavirus asegura que no se les ha practicado ninguna prueba, si bien nueve de cada diez ni siquiera ha acudido a los servicios sanitarios porque no tenía síntomas compatibles. Es decir, el número de asintomáticos es alto, aunque ya se sabe que serlo no impide que el virus puede dañar el cuerpo. En esos casos, la cifra de españoles que pueden tener el virus y no lo saben es elevado.