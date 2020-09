La Comunidad desvela que 1.500 personas se saltaron la cuarentena y los vecinos dicen que se les estigmatiza

Los vecinos de las zonas restringidas en la Comunidad de Madrid consideran que se les estigmatiza, que siempre pagan los mismos y que lo que se necesita en las zonas donde más se sufre el coronavirus es un refuerzo de la atención primaria, colapsada, más rastreadores y efectivos sanitarios. Tanto el alcalde de Madrid, Almedia, como la vicealcaldesam Begoña Villacís , consideran que no se debe compartimentar la enfermedad ni considerar que esto es cosa de unos pocos porque gran parte de los contagios se deben a reuniones sociales y familiares. También van a facilitar la información necesario para saber las zonas de salud que le corresponden a cada ciudadano y que se pueden consultar aquí.

En este sentido, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado este viernes que prevé que el mes finalice con 1.100 rastreadores contratados y ha asegurado que casi 1.500 personas no respetan la cuarentena , lo que les ha llevado a adoptar esta serie de medidas restrictivas de movilidad por zonas básicas de salud. Escudero, en rueda de prensa en la Puerta del Sol, ha desgranado que actualmente la región tiene más de 800 rastreadores, que el objetivo es acabar a fin de este mes con 1.100 rastreadores y en octubre llegar a las 1.500. Es un toque de atención para la ciudadanía.

Con los rastreos, el consejero ha reconocido que han detectado algo que les preocupa y es lo que les ha llevado a tomar esta decisión, y es el elevado número de personas que " no cumple con esa cuarentena" o bien por contagio o por contacto estrecho. "Casi 1.500 personas no hacen esa cuarentena, lo cual es un problema grave y se van a hacer requerimientos a cada uno de ellos para que vuelvan a esas cuarentenas", ha aseverado. Actualmente, ha indicado que se están haciendo 150.000 PCR a la semana y que van a seguir subiendo. En concreto, ayer se realizaron casi 28.000 PCRs y reconoce que "es verdad" que esos tiempos para dar la respuesta para esas PCR tienen que "agilizarlos".

Un millón de test en 14 días

"Uno de cada cuatro contagios se producen en estas zonas", ha señalado el consejero de Sanidad, quien ha recordado que ya actuaron en estas zonas con las PCR aleatorias, pero que la evolución del virus "no ha sido la deseada", lo que les obliga a volver a actuar sobre las mismas zonas y algunas nuevas para "poner trabas al virus".

El consejero de Sanidad ha recalcado que "la decisión no ha sido fácil de tomar, pero era necesaria ante el aumento de casos", para asegurar que tienen monitorizada cada zona básica de salud, cada centro de salud, cada hospital, lo que les permite contar con "información al momento muy detallada y muy precisa para la toma de estas decisiones". "Para el cumplimiento de estas normas es necesaria la colaboración de Ayuntamientos y Policías Locales; deben ayudarnos a asegurar que se cumplan los aislamientos y las cuarentenas, que es uno de los grandes problemas que estamos detectando", ha manifestado Escudero.

"Asimismo, es importante que quede claro que estas medidas no tendrán efecto si no existe esa responsabilidad de cada ciudadano, tanto en las zonas afectadas por la orden como en el resto de la Comunidad", ha advertido Escudero, quien ha agregado que "todas estas medidas, si se cumplen", permitirán "no tomar medidas más drásticas".