La ‘comunidad maker’ sigue haciendo viseras 3D contra el coronavirus: “Los hospitales nos lo han pedido por favor”

“No sustituyen a las mascarillas homologadas, pero ayudan a protegerse”

De hecho, uno de esos profesionales les ha llamado para dejar clara su opinión: "Aquí no hablamos de homologaciones. La idea es que yo tenga la cara cubierta para que, si un paciente con coronavirus me tose, no me caiga una gota en el ojo. Así que, muchas gracias".