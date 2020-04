Condolencias virtuales para decir adiós sin abrazos ni llantos

"La ritualización es importante para iniciar un buen duelo ", subraya sobre la posibilidad de poder realizarlos a posteriori, cuando esté permitido por las autoridades. Sobre este asunto, la profesora de Psicología de la Universidad de Oviedo, Susana Al-Halabi, sostiene que todo fallecimiento es doloroso, pero la principal diferencia es que ahora no hay expresión de ese sufrimiento y tampoco se puede recibir el consuelo de los demás. La experta relata que el hecho de no poder despedirse de un ser querido puede dificultar que el duelo se produzca de una manera "sana", aunque también recalca que no es conveniente generalizar en este tipo de cuestiones tan personales.

"Es posible que haya personas que tengan sentimientos de culpa y de abandonar a sus familiares por no cogerles de la mano",.¡ Sin embargo, "no poder tocarse, no quiere decir que los demás no puedan estar disponibles", de manera las nuevas tecnologías "pueden jugar un papel" como un nuevo espacio en el que compartir el desconsuelo.