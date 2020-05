Los expertos confirman que el confinamiento ha alterado el reloj biológico del sueño

Los factores que alteran la regulación emocional "tienen un impacto directo en el sueño". Por ello, "la queja genérica de las personas que acuden a consulta por alteraciones del sueño, también durante el confinamiento, es el insomnio", indica. Este concepto "no solamente se refiere al hecho de no poder dormir, sino también al de despertarse mucho por la noche, despertarse demasiado temprano, no poder volverse a dormir cuando uno se despierta por la noche o, en general, tener un sueño de mala calidad o percibido como no reparador".