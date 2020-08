El paciente holandés sería una persona mayor con un sistema inmunológico debilitado , según comentó la viróloga y asesora del gobierno holandés Marion Koopmans a la emisora. Ante el hallazgo de reinfecciones reales , señalan los expertos, se deben realizar nuevas pruebas genéticas del virus , tanto en la primera , como en la segunda infección para ver si difereren las dos instancias del virus. "Que alguien aparezca con una reinfección, no me pone nerviosa. Tenemos que ver si sucede a menudo ", comentó Koopmans.

En cuanto al paciente belga, el virólogo Marc Van Ranst, comentó que "no son buenas noticias", pese a que presenta síntomas leves. El caso muestra que los anticuerpos que el paciente desarrolló durante la primera exposición no fueron suficientes para prevenir un segundo caso con la variante ligeramente diferente del virus. Para Van Ranst no está claro si estos casos son raros o si hay "muchas más personas que podrían tener una reinfección después de seis o siete meses".



La epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Maria Van Kerkhove, explicó este lunes que no hay necesidad de sacar conclusiones precipitadas en respuesta al caso de Hong Kong. Se han reportado varios casos de personas dadas de alta de hospitales, que dieron positivo nuevamente para la infección en China continental, según recoge SCMP.