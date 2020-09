Consecuencias adversas del cierre de las escuelas por la pandemia de coronavirus: estrés, aislamiento social, entre otros

Confusión y estrés para los maestros : cuando las escuelas cierran, especialmente de manera inesperada y por períodos desconocidos, los maestros no están seguros de sus obligaciones y de cómo mantener la conexión con los estudiantes para apoyar el aprendizaje. Las transiciones a las plataformas de enseñanza a distancia tienden a ser complicadas y frustrantes, incluso en las mejores circunstancias. En muchos contextos, los cierres de escuelas dan lugar a licencias o separaciones de los profesores.

Costes económicos elevados: los padres que trabajan tienen más probabilidades de faltar al trabajo cuando las escuelas cierran para cuidar a sus hijos. Esto da como resultado una pérdida de salarios y tiende a afectar negativamente la productividad.



Tensión involuntaria en los sistemas de salud: los trabajadores de la salud con niños no pueden asistir fácilmente al trabajo debido a las obligaciones de cuidado de niños que resultan del cierre de escuelas. Esto significa que muchos profesionales médicos no se encuentran en las instalaciones donde más se necesitan durante una crisis de salud.



Mayor presión sobre las escuelas y los sistemas escolares que permanecen abiertos: los cierres de escuelas localizados suponen una carga para las escuelas, ya que los gobiernos y los padres redirigen a los niños a las escuelas que permanecen abiertas.



Aumento de las tasas de deserción escolar: es un desafío garantizar que los niños y jóvenes regresen y permanezcan en la escuela cuando las escuelas vuelvan a abrir después del cierre. Esto es especialmente cierto en el caso de cierres prolongados y cuando las crisis económicas presionan a los niños para que trabajen y generen ingresos para familias con dificultades económicas.



Mayor exposición a la violencia y la explotación: cuando las escuelas cierran, aumentan los matrimonios precoces, se recluta a más niños en las milicias, aumenta la explotación sexual de niñas y mujeres jóvenes, los embarazos de adolescentes se vuelven más comunes y el trabajo infantil aumenta.



Aislamiento social: las escuelas son centros de actividad social e interacción humana. Cuando las escuelas cierran, muchos niños y jóvenes pierden el contacto social que es esencial para el aprendizaje y el desarrollo.



Desafíos que miden y validan el aprendizaje: las evaluaciones programadas, en particular los exámenes de gran importancia que determinan la admisión o el avance a nuevos niveles e instituciones educativas, se desaniman cuando las escuelas cierran. Las estrategias para posponer, omitir o administrar exámenes a distancia generan serias preocupaciones sobre la equidad, especialmente cuando el acceso al aprendizaje se vuelve variable. Las interrupciones en las evaluaciones generan estrés para los estudiantes y sus familias y pueden desencadenar la desconexión.