Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta votan 'no' al plan de Sanidad para frenar la segunda ola

"Salud Madrid sigue defendiendo el acuerdo entre administraciones contra el Covid. Buscamos un texto consensuado y basado en parámetros técnicos , no en tres genéricos. Hablamos de restringir derechos fundamentales de millones de personas. Hagámoslo bien", ha dicho Isabel Díaz Ayuso instantes antes de conocerse su 'no' a la propuesta materializada hoy por Illa.

Galicia, Andalucía, Cataluña y Ceuta también dicen 'no'

"Decepción, tristeza y mucha preocupación"

"Ayer se acordó un acuerdo donde de repente se nos involucraba a todos sin conocer el detalle del acuerdo y la propuesta . Como mínimo, ayer mucha gente pensaba: es tarde, sí, pero por fin se va a actuar en una situación que es preocupante para muchos. Pero esto ha cambiado ya antes de empezar la reunión , donde Madrid ya publica que no está de acuerdo con esta propuesta . Antes de empezar la reunión, y por tanto esta propuesta nace como papel mojado. Esta reunión parecía más un punto de intervenciones, y apelamos a la responsabilidad. Estamos hablando de no poner en riesgo la salud de las personas ni en Madrid ni en ningún sitio", ha denunciado, reprochando: " Lo más preocupante de todo es que Madrid continúa sin actuar. Nos parece triste porque veníamos desde hace 9 días con ese escenario de muchas banderas detrás, del presidente Sánchez, de la presidenta Ayuso... diciendo que se ponían a trabajar y se ponían a hacer las cosas bien. 9 días se han perdido más todos los días anteriores en que considerábamos que había que actuar. Por tanto la conclusión de la reunión es esta: preocupante y decepcionante ”, ha reiterado.

“La transmisión, si la dejas, pueda tomar mucha velocidad y cuesta muchísimo pararla”. “Debemos anticiparnos cuando las curvas empiezan a crecer y no es puntual. Hemos conseguido estabilizar en un punto más alto de lo que quisiéramos. Por tanto no podemos decir que tenemos un éxito acaparador. Querríamos bajar más para aumentar la vitalidad de nuestro país y las actividades. Esto solo se puede hacer con un nivel de transmisión bajo”, ha dicho la consejera de Sanidad catalana, que ha manifestado a su vez que no se sienten "interpelados" por el documento propuesto hoy por el Ministerio de Sanidad: “Nosotros no nos sentimos interpelados por el documento porque vamos a actuar mucho antes de los indicadores del documento, que son muy altos. Vamos a actuar antes de llegar a esa situación”, ha sentenciado.