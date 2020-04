Los expertos aconsejan salir al balcón a tomar el sol durante 30 minutos al día para mantener el reloj biológico

No para cotillear y menos con gafas de sol, y no solo para aplaudir a las ocho de la tarde. Los expertos de la Sociedad Española del Sueño (SES) han aconsejado asomarse cada día a la ventana durante 30 minutos , y sin gafas de sol, para mantener el reloj biológico mientras dure el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

La luz de la mañana, buena para la fatiga

"La luz por la mañana ayuda a disminuir la fatiga, un punto que es todavía más importante para las personas depresivas o diagnosticadas de trastorno bipolar, ya que su reloj biológico es particularmente sensible", ha dicho la miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española de Sueño (SES) , Francesca Cañellas.

Levantarse todos los días a la hora habitual

En cuanto a la prevención y el manejo del insomnio, desde el grupo de Insomnio de la SES se recomienda evitar las siestas, y en el caso de realizarlas que sean justo después de comer y de no más de 20 minutos; evitar el consumo de estimulantes más allá de las 16.00 horas de la tarde. En el caso del tabaco se recomienda evitar su consumo una hora antes de acostarse y nunca fumar durante los despertares nocturnos.

Además, los expertos han subrayado la necesidad de dosificar la información sobre la situación del coronavirus , e intentar no mirar las noticias justo antes de la hora de acostarse para disminuir la ansiedad y la hipervigilancia nocturna. Por último, han abogado por, antes de conciliar el sueño, hacer sesiones de relajación, meditación, o simplemente leer una novela para distanciarse de la actualidad y recuperar energía.

"En todo caso, si pese a seguir estos consejos se tiene una mala noche de sueño, ante todo hay que mantener la calma ya que el sueño, como otras funciones fisiológicas, no funciona siempre de forma perfecta y no es ajeno a cambios en nuestra vida como los que estamos viviendo", han apostillado los expertos. Tras una mala noche sueño, los miembros del grupo de Insomnio de la SES han recomendado levantarse a la hora de costumbre, estar activo, no tomarse siesta bajo ningún concepto e ir a la cama a hora acostumbrada.