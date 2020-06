El control del COVID-19 en aeropuertos no satisface a Médicos de Sanidad Exterior que lo ven "poca cosa"

"Poca cosa" y "no van a impedir la entrada de personas con coronavirus, sobre todo asintomáticas o presintomáticas". Así explicó el control que se lleva a cabo para detectar casos de Covid-19 en los aeropuertos la presidenta de la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, María del Mar Faraco.

Faraco ha sido muy crítica con los tres controles establecidos por el Gobierno para la detección de casos -documento a cumplimentar, toma de temperatura y diagnóstico a ojo - . No es que sean "suficientes o no suficientes", sino que "son poca cosa, un pequeño control", ha asegurado en una entrevista en la Cope.

A partir del 1 de julio, cuando se abren las fronteras exteriores de la UE, esta médica ha confiado en que los pasajeros de países con una situación epidemiológica mala no puedan entrar a no ser que "tengan una PCR reciente hecho", porque si no "tendríamos un problema", "aumentaría mucho el riesgo" en España y Europa.