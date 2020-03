Almeida no descarta cerrar Madrid: "Sería imprudente, está abierta cualquier posibilidad"

“En estos momentos no está sobre la mesa la decisión de cierre de la Comunidad de Madrid, pero creo que sería imprudente descartar cualquier posibilidad. Tenemos que adoptar cualquier medida que sea necesaria. No está en este momento encima de la mesa, pero los servicios públicos están preparados para garantizar el cierre si se tuviese que cerrar, y no va a haber problemas de abastecimientos si se hace”, ha dicho.