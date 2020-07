Aumento de casos de Toc, hipocondria, ansiedad y obsesión por la limpieza: las secuelas del coronavirus en niños

La epidemia de coronavirus está teniendo efectos en nuestros pequeños aunque no pasen la enfermedad, aunque no haya que perder de vista que un porcentaje más amplio del que se pensaba la pasa y sí, pueden tener complicaciones graves . Pero aunque estén libres del virus, las secuelas por pasar un período de confinamiento y pandemia va a afectar a un porcentaje de los pequeños. Y los padres deben ser conscientes de ello sin alarmarse, pero sabiendo las pautas a seguir.

La falta de un verano convencional, con restricciones en viajes y con la limitación para evitar los contagios de coronavirus también puede variar la rutina de los pequeños este verano, que no podrán estar en la piscina de la misma forma que antes o viajar a sus lugares cotidianos o llevar a cabo los planes previstos. Eso también, pero los padres deben afrontarlo organizando actividades y ejercicio físico para poder hacer lo que queramos.

"Debemos tener en cuenta que la capacidad de adaptación de los niños es inmensa, y es posible que mucho de ellos no vean tanto perjuicio si no pueden ir de vacaciones, creo que les costará más a los padres. Lo importante, en cualquier caso, es incorporar cosas a su rutina que les hagan sentir que están de "vacaciones", a través de modificación de horarios, tiempo fuera de casa, excursiones, etc", señala Méndez de Miguel.