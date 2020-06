No era Kawasaki, lo que tienen los niños es una enfermedad nueva provocada por el coronavirus

En los inicios del coronavirus se decía que este no afectaba a los niños. Pero saltaron los primeros casos y algunos de ellos graves sino mortales, bien es cierto que mucho menores que en adultos, pero reales. Luego en abril, investigadores de varios países europeos con un alto número de casos de COVID-19 reconocieron un nuevo síndrome inflamatorio en niños que era similar a la enfermedad de Kawasaki, un síndrome raro que se sabe que afecta a los niños pequeños. Ahora, un estudio del Imperial College de Londres (Reino Unido) en niños con estos síntomas inflamatorios severos muestra que lo que sufren no es la enfermedad de Kawasaki, sino una nueva patología. Y no solo eso. Ya se sabe que el coronavirus afecta a los niños, pero la mayoría son asintomáticos y les afecta de manera leve. Aún no se tiene claro por qué.