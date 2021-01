El virus dobla su incidencia en España y deja casi 2.500 muertos desde que empezó 2021

El fin de 2020 no ha supuesto alivio alguno para la transmisión de la covid19 y la incidencia del virus, disparada , se ha duplicado en lo que va de 2021 , con más de 300.000 nuevos contagios y 2.477 muertes en apenas 15 días.

Excesos navideños

Los datos no recogen todavía todo el impacto de las reuniones sociales y la movilidad provocado por la Navidad , culpable a juicio del Gobierno de un número de infecciones sin precedentes, que rebasó ayer las 40.000 en solo un día.

Hospitales bajo presión

Las cifras de los hospitales , que reflejan con retraso la envergadura de los contagios, también han empeorado en lo que va de año y son preocupantes . Ocho mil pacientes más, hasta los 19.657, una ocupación del 15,69 %. En las UCI, al 30 % de su ocupación , se ha sumado un millar de enfermos, y son casi tres mil (2.953). Los sanitarios esperan dos o tres semanas más de subida en la presión hospitalaria y en varias comunidades se están reprogramando ya las cirugías no urgentes.

El reto de la vacuna

Volver a quedarse en casa o seguir con las restricciones

Obligar a que la gente no salga de casa es una medida que tiene cada vez más partidarios , pero que provoca resistencia en el Gobierno de Pedro Sánchez . Sanidad aboga por esperar y comprobar si las nuevas restricciones adoptadas en la mayoría de autonomías permiten mitigar los contagios.

Y es que el 2021 ha traído un nuevo mapa de limitaciones , que reducen fuertemente la actividad económica en la mayoría del país, las reuniones sociales y la movilidad. Así, las reuniones con no convivientes están prohibidas en Baleares y Murcia y los grupos menguan hasta las 4 personas en Andalucía, Aragón, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Melilla, mientras que se mantienen las de seis en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra. En la Comunidad Valenciana también, pero en la hostelería solo se pueden reunir 4.

En el resto restaurantes y tiendas tienen un horario muy limitado, la C. Valenciana cierra a las 17.00; Galicia y Andalucía, a las 18.00, Asturias y Aragón bajan la persiana a las 20.00. En Cataluña los establecimientos no esenciales no pueden abrir el fin de semana, los centros comerciales, como en otros territorios, están cerrados y los bares solo sirven comida y desayuno. Madrid, que se ha resistido a las restricciones durante toda la pandemia, provocará finalmente que los restaurantes se queden sin el segundo turno de cenas, desde el lunes deben cerrar a las 22.00.