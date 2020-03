Los farmacéuticos piden no hacer acopio de fármacos para síntomas del coronavirus

Los farmacéuticos han hecho este jueves un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para que no hagan acopio de ciertos medicamentos, como el paracetamol, que están indicados para paliar los síntomas del COVID-19, con el fin de que no haya problemas de desabastecimiento. Siguen así la línea del director general de Salud de Francia, Jérôme Salomon, que ha hecho un llamamiento a "evitar la automedicación". En concreto, ha pedido a los franceses que no hagan acopio de Paracetamol.