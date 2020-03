El ensayo con fármacos para la artritis, “una gran esperanza" para que los enfermos de coronavirus “puedan curarse más rápido”

"Una gran esperanza"

Por el momento, ha precisado, acaban de empezar el estudio, el cual “se está haciendo en diversos hospitales de España” y también “en distintos países de Europa” con el objetivo de “estudiar en alrededor de 100 paciente inicialmente, y posteriormente en 200 más, si administrando estos medicamentos los pacientes no solo mejoran en cuanto a no fallecer como consecuencia de la enfermedad sino que incluso no desarrollan una enfermedad tan grave como par tener que ir a cuidados intensivos”. Por esta razón, ha explicado que mantienen “una gran esperanza de que este medicamento nos permita en muchos pacientes no solamente mejorales su pronóstico sino que incluso puedan curarse más rápidamente y puedan salir del hospital en pocos días”.