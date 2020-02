Coronavirus en Italia: La psicosis y la xenofobia, detrás de la agresión a un hombre al creer que es chino

Los c ontagiados por coronavirus siguen aumentando en Italia al mismo ritmo que la psicosis. Esta escena es la evidencia de hasta dónde puede llegar la estupidez de algunos: Un hombre le pega un puñetazo en la cara a otro solo porque le parecía chino.

El agredido se ve obligado a gritar, tras recibir el golpe, que es filipino y no chino. "Soy filipino, soy filipino, no chino, grita para que no vuelvan a golpearlo, ni a culparlo de la epidemia pulmonar que ha dejado 11 muertos en Italia y rozan los 3.000 en China.