Los datos de coronavirus en EEUU reflejan el boom de contagios de jóvenes asintomáticos

Los jóvenes representan un porcentaje cada vez mayor de nuevos casos de coronavirus en todo el mundo, una tendencia que alarma a los funcionarios de salud pública. El mayor riesgo se encuentra en los asintomáticos. Creen que no tienen la enfermedad, o no lo saben, y contagian. La situación de Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, preocupa, según los datos recogidos por The New York Times.