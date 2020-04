El Gobierno aprueba una moratoria fiscal para pymes y autónomos

El Gobierno ha aprobado ampliar los plazos de presentación y pago de los impuestos para autónomos y pymes que no tendrán que hacerlo en este mes de abril. "Todos los contribuyentes que facturen hasta 600.000 euros tendrán de plazo hasta el 20 de mayo, una medida de la que se beneficiarán en torno a 3,4 millones de contribuyentes , según ha explicado Montero.

Preguntada sobre el ingreso mínimo vital, Montero ha precisado que se trabaja de forma incansable en este compromiso, pero al ser " un proyecto ambicioso, hay que coordinarse con las comunidades." "Estamos acelerando estos trámites. Esperamos que en pocos meses podamos alumbrar esta prestación. No son medidas que se puedan improvisar, porque son medidas que han venido para quedarse”.

El bono eléctrico para 17.000 hogares

Las entrevistas con todas las fuerzas políticas comienzan con Pablo Casado

"El Gobierno es fuerte y cohesionado, con la capacidad de impulsar esta gran convocatoria con el conjunto del país. No se trata de usar la convocatoria para ventajas partidistas. No se trata de cortoplacismo. Espero que las formaciones políticas vengan con la única condición de sentarse a hablar de lo que preocupa a los ciudadanos y que no se incorponen otras cuestiones", ha reiterado Montero.