El consejero de Sanidad de Madrid: "Estamos en los momentos más críticos de la pandemia"

"La respuesta de la sociedad civil es ejemplar"

A la espera de los datos para ver si se endurece el confinamiento

Con todas las miradas puestas en la curva del contagio desde el deseo de que se llegue al pico de casos y comiencen a descender las dramáticas cifras, el consejero de Sanidad madrileño ha manifestado que, "si el confinamiento tal y como se está llevando ahora tiene un comportamiento responsable por parte de todos", no cree que haya que "profundizar más" en las medidas aplicadas. No obstante, recalca que "hay que ver la respuesta" y valorar "con los primeros datos de cómo se ha comportado el confinamiento". "La respuesta hay que darla cuando uno vea los resultados en el decrecimiento del número de casos. Si viésemos que la actitud no fuese responsable por parte de los ciudadanos y luego no tuviese repercusión sobre esa curva, entonces sí habría que endurecerla”, ha sentenciado.