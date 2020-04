El coronavirus no es tan mortal como pensamos: así lo sugiere un nuevo estudio

Ante el dato ofrecido por la Organización Mundial de la Salud, que afirmaba que la mortalidad por COVID-19 era de entre el 1 y el 3 por ciento, la medida que se adoptó, prácticamente a nivel global, fue el confinamiento. No obstante, este equipo viene a demostrar que los porcentajes son tales dado que no se conocen todos los casos reales de infectados. No hay que olvidar la falta de pruebas, las restricciones para hacerse los test y los casos asintomáticos.