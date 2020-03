"A la Semana Santa vendrán a priori personas sanas"

La Semana Santa no corre peligro... por ahora. Pese a que los eventos deportivos en España se celebrarán a puerta cerrada, por ejemplo, “no hay contraindicación” de que se celebre la histórica fiesta andaluza. Es lo que confirma a Informativos Telecinco Inmaculada Salcedo, coordinadora del grupo de seguimiento del coronavirus en Andalucía, que se destapa con una rotunda afirmación que deja perplejo. “A priori, vendrá gente sana de Andalucía y de España. Sí recomiendo que las personas que estén con un catarro o un cuadro viral de vía respiratoria alta no acudan a las celebraciones y a las masas, porque no se van a encontrar bien. No sería lo más adecuado”, comenta.