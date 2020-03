"Los test de coronavirus no se han dejado de hacer": la explicación del director médico del Clínico de Madrid

“Están luchando en las urgencias, en las UCI, en las plantas de hospitalización, en los laboratorios. Desde los médicos, las enfermeras, los celadores, los farmacéuticos y aquellos que ayudan en la limpieza… Todos ellos están trabajando muy duro , y por eso necesitamos que nos apoyen rompiendo la cadena de transmisión del virus. No solo podemos estar nosotros. Nosotros entramos tarde en acción. Ustedes, los ciudadanos, son los que pueden entrar antes evitando que este virus siga extendiéndose ”, ha enfatizado.

“Trabajando en turnos que no acaban nunca”

En este sentido, ha explicado que los hospitales se están “24 horas 7 días a la semana organizados con equipos de atención especializada , con equipamientos que hay que llevar durante horas para atender a pacientes”, destacando “la angustia que supone tener a personas aisladas en sus habitaciones que pierden el contacto con sus familiares y a los que hay que dar un apoyo muy importante por parte de los profesionales que están dentro de los hospitales trabajando en turnos que no acaban nunca”.

¿Cuál es la gravedad de la enfermedad?

La gravedad de esta enfermedad , ha explicado Mayol, “es debida a la agresión que produce en los pulmones , lo que hace que alguien que aparentemente está poco sintomático, que tiene pocas manifestaciones, que respira con alguna dificultad en poco tiempo, en pocas horas, en pocos días… pase de respirar con dificultad a no poder respirar y a necesitar que una máquina le ayude para poder oxigenar su sangre ”.

El gran problema, ha precisado, es que “cuando estas personas tienen otras enfermedades asociadas ni siquiera los tratamientos de apoyo sirven”. “ No hay ningún tratamiento que lo prevenga o que lo cure”, ha recordado. “ No podemos hacer nada para curar ; simplemente poner medidas para intentar soportar las funciones vitales de los pacientes hasta que estos puedan recuperarse. Esto, en muchos casos, en pacientes más ancianos resulta imposible”, afirma.

“Los test no se han dejado de hacer”

Cuestionado al respecto de la polémica alrededor de los test para detectar si un paciente está infectado o no con coronavirus, Mayol ha recalcado que “los test no se han dejado de hacer”. Lo que “se ha seguido”, ha explicado, “es un protocolo que permite racionalizar el uso de las pruebas, de la PCR, de la reacción de la cadena de polimerasa, con el objetivo de poder responder a esta situación”. “Muchas veces”, ha añadido, “llega el momento en que la clínica es tan clara que no necesitamos la prueba; la necesitamos para luego la evolución, pero las decisiones clínicas tienen que ser rápidas. Hay que actuar, actuar, actuar”, ha finalizado.