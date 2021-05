El médico ha querido recordar que, en cualquier caso, tener o no esta marca no garantiza nada. "Se trata sólo de un indicio, lo que de verdad nos dice si hemos pasado la enfermedad es una prueba de anticuerpos". En el vídeo, Raj ha explicado que esta marca puede salir por diversos motivos y no sólo si hemos padecido el covid19.