Uno de los principales problemas a los que se han enfrentado los pacientes de covid persistente a la hora de solicitar su baja laboral o mantenerla en el tiempo ha sido la propia tipificación de la enfermedad. Este es un problema con el que se encuentran sobre todo, los que llevan más tiempo padeciéndola y que se contagiaron de covid19 en los primeros meses de la pandemia. Además ya han superado el año de bajo, se encuentran ante los tribunales del INSS y ante la opción de recibir una declaración de incapacidad permanente.



En muchos casos, tras haber pasado la covid19 y persistir sus síntomas, a muchos trabajadores se les da la baja por alguno de los síntomas que padece y no por la enfermedad real que sufren. Así, se firman bajas por dolor de cabeza persistente, dolor muscular, cansancio generalizado, pero no se especifica la enfermedad como covid persistente. En otros casos, el problema principal es que ni siquiera hay constancia de haber pasado la covid19 ya que hace más de un año, en los primeros compases de la pandemia, no se realizaban pruebas PCR y muchos enfermos de covid persistente no tienen una prueba diagnóstica que acredite que sufrieron la enfermedad.