Pruebas PCR puerta por puerta en Rubí, Barcelona, donde se triplica la tasa de expansión del virus

Pruebas PCR puerta por puerta a quienes hayan estado en contacto con un positivo. En el municipio barcelonés de Rubí, se triplica la tasa de expansión del coronavirus y no ha quedado más remedio que hacer cribados a domicilio. Casa por casa, los equipos de vigilancia epidemiológica se han puesto manos a la obra para buscar personas que son contactos estrechos de positivos que no se han podido localizar anteriormente o que no han acudido a los centros de Atención Primaria.