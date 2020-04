La OMS, en el ojo del huracán, pierde credibilidad a chorros por creer los primeros informes de China

Fue el diario South China Morning Post el que mediante una investigación periodística contradijo la información oficial del régimen e indicó que la fecha exacta en que ya se conocía la existencia del nuevo virus era en verdad e l 17 de noviembre. El 31 de diciembre una agencia internacional pudo conocer que una nueva cepa estaba haciendo estragos en China. “Expertos chinos están investigando un brote de enfermedad respiratoria en la ciudad central de Wuhan que algunos ven relacionado con la epidemia del SARS de 2002-2003”, decía el informe d e The Associated Press.

La revista The Atlantic destaca que esa lentitud a la hora de dar la voz de alarma de la OMS ha costado caro. Ha ocurrido lo mismo con el uso masivo de mascarillas - que la OMS sigue sin aconsejar con rotundidad, tal vez porque es consciente de que no hay para todos-. Ocurra ahora lo mismo con los casos de gente curada que vuelve a infectarse (algo que ya siembra la alerta en Corea del Sur, uno de los países que mejor ha atajado la pandemia). Desde Wuhan, el Gobierno chino, cuyos expertos también critican con razón que Occidente no ha aprendido de sus errores, se dijo desde un primer momento que "la posibilidad de una transmisión limitada de persona a persona no puede excluirse, pero el riesgo de transmisión sostenida es bajo".