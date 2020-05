Los reencuentros con amigos y familiares en la desescalada: cuándo y cómo se puede quedar

España vive a dos velocidades, entre la Fase 1 y la Fase 2 de la desescalada por coronavirus . El país retoma poco a poco la normalidad , aunque no como la conocíamos . Las medidas de prevención en la reapertura de terrazas , o los reencuentros con amigos, siguen siendo igual de importantes que al inicio del confinamiento, según los expertos .

Los límites de las reuniones dependiendo de la Fase

El Gobierno permite a partir de la Fase 1 las visitas a otras personas de la misma familia (dentro de la misma provincia) y las reuniones en grupos reducidos, con personas no convivientes, sin superar el máximo de 10 personas, según establece el BOE. El paso a la Fase 2 permite que estas reuniones se produzcan en grupos que no superen las 15 personas -no convivientes-.