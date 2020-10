Ayuso presenta el recurso contra las medidas de Sanidad, pero estas entrarán en vigor a las 22 horas

Las 22:48 fue la hora exacta en la que la Comunidad de Madrid recibió el pasado miércoles la notificación del Ministerio, que daba un plazo de 48 horas para la entrada en vigor de las medidas, acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles, con la oposición de Madrid y de otras cuatro comunidades autónomas. Antes de que se cumpla ese plazo la Comunidad debe publicar en el BOCM la resolución, que no obstante el Gobierno regional va a recurrir ante la Audiencia Nacional , recurso con el que solicitará medidas cautelares (el juez tiene un plazo de 20 días para aplicarlas o no).

La Comunidad no presenta medidas cautelarísimas

La Comunidad de Madrid ha renunciado a presentar medidas cautelarísimas ―las que se piden por razones de especial urgencia—, según fuentes de la región, aunque parece decidida a presentar medidas cautelares. Al no pedir medidas cautelarísimas, el Ejecutivo de Díaz Ayuso descarta presentar un recurso que implicaría que los jueces se pronuncien en el menor tiempo posible : el plazo, en este tipo de casos, suele ser menos de 24 horas. Por lo que las medidas para el confinamiento de la capital y otras nueve ciudades madrileñas que cumplen los criterios establecidos en el Consejo Interterritorial de Sanidad entrarán en vigor esta noche , “si no las para la Audiencia Nacional” , señalan.

Un abogado solicita la suspensión de manera cautelarísima a título personal

La Audiencia ya tiene sobre la mesa desde ayer un recurso presentado por un abogado que, a título particular, ha solicitado la suspensión de la entrada en vigor de esas restricciones de manera cautelarísima, de modo que no es descartable que este mismo viernes se pronuncie al respecto, dado que tiene un plazo de 48 horas para hacerlo.

Las multas solo serán efectivas cuando el TSJM ratifique las medidas

¿A quién afectan las restricciones?

Las nuevas restricciones que entren en vigor este viernes por la noche afectarán a la capital y otros nueve municipios - Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla -, algunos de los cuales ya tenían en vigor limitaciones en determinadas zonas básicas de salud, que dejarán de estar en vigor con las nuevas medidas. Sí seguirán en vigor, no obstante, la limitaciones a la movilidad en las zonas básicas de salud de aquellos municipios, como Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, que no están incluidos en las restricciones decretadas por el Ministerio de Sanidad.

¿Qué podemos hacer y qué no?

Reuniones máximo de seis personas

Lugares de culto:

El aforo máximo será de un tercio, garantizando en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.

4) Velatorios:

a. Aforo máximo de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes.

b. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restringirá a un máximo de quince personas.

5) Establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público:

a. Aforo máximo del cincuenta por ciento.

b. La hora de cierre no podrá superar las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean.

6) Establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas:

a. El aforo máximo será del cincuenta por ciento en espacios interiores y del sesenta por ciento en espacios exteriores.

b. El consumo en barra no estará permitido

c. Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas.

d. La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas.

e. No podrán admitirse nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.