“La cuarentena es una estrategia bastante egoísta": la advertencia de una epidemióloga de Oxford

Su estimación no fue precisa (hasta el 68% de la población podría haber estado en contacto con el coronavirus cuando se dictó la cuarentena), pero se enfrentó a los cálculos del Imperial College , que aseguraba que las víctimas mortales en Reino Unido podrían ascender a 500 000 en julio -de no haber impuesto la cuarentena-.

"Lo que consiguió el cierre es detener la diseminación de la epidemia en áreas más rurales , fuera de las grandes metrópolis. Esa es la explicación más probable para mí . Lo que la validaría es que en el futuro veamos rebrotes en zonas no tan bien conectadas , en contraste con las áreas metropolitanas. Si vemos que no regresa a Londres, pero sí a Chipping Norton (localidad ubicada a 30 kilómetros de Oxford), por ejemplo, esa idea ganaría peso", añade al ser preguntada por lo que piensa tres meses después de su estimación.

"La cuarentena puede mantener el virus completamente fuera. Nueva Zelanda ha sido espectacularmente buena en eso, y sospecho que Noruega y Dinamarca también, hasta cierto punto. Pero la pregunta es si eso es inteligente. No estoy segura, porque no es una estrategia sostenible. No se puede permanecer desconectado del mundo por siempre. Uno podría decir que es posible mantenerse aislado hasta que disminuya el riesgo, es decir, después de que muchas personas se hayan inmunizado en el resto del planeta. Pero debo decir que esa es una estrategia bastante egoísta, como no vacunar a tu hijo", asegura.